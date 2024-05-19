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Kastamonu'da motosiklet kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

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Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde sollama yapmak isterken karşı yönden gelen minibüs ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde sollama yapmak isterken karşı yönden gelen minibüs ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Kastamonu'nun Azdavay ilçesi Cide-Ağlı karayolu Yeni Bakırlıca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Coşkun idaresindeki motosiklet ile İ.N. yönetimindeki 37 ACN 441 plakalı tırı sollamak istedi. Bu sırada karşı istikametten gelen M.G. idaresindeki 37 FE 178 plakalı minibüs motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Alevlere teslim olan motosiklet ise küle döndü.

İhbar sonrasında olay yerine gelen ekiplerin çalışmasının ardından hayatını kaybeden Coşkun'un cenazesi morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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