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Kastamonu'da Mobilya Üretim Tesisinde Yangın

Kastamonu'da Mobilya Üretim Tesisinde Yangın
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Daday ilçesindeki mobilya üretim tesisinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası tesisin çatısında büyük hasar oluştu.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde mobilya üretim tesisinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Daday ilçesindeki Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Maden'e ait mobilya üretim tesisinin çatısında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın esnasında iş yerinde bulunan araçlar, vatandaşlar tarafından tahliye edildi. Mobilya üretim tesisinin çatısında büyük hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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