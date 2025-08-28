Kastamonu'da Midibüsle Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 10 Yaralı

Kastamonu'da yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, hastaneye kaldırıldı. Polis inceleme başlattı.

Kaza, Kuzeykent Mahallesi Sunta Köprülüğü Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cavit A. idaresindeki 37 JA 499 plakalı Volkswagen marka yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile Mehmet K. yönetimindeki 37 ADM 006 plakalı Mercedes marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, Cide ilçesine gitmekte olan minibüste yolcu olarak bulunan Hayriye Z., Şerife Z., Selahattin K., Beril S., Muhammed S., Nakil R., Satiye B., İsmail S., Fatih K. ve Ebru Y. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

