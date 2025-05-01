Kastamonu'da Meyve ve Sebze Yüklü Kamyon Devrildi

Kastamonu'nun Küre ilçesinde meyve ve sebze yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazada yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İnebolu karayolunda Küre ilçesi mevkiinde sürücüsü öğrenilemeyen ve taze meyve ile sebze taşıyan kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde devrildi. Kazanın ardından aracın kasasında bulunan tonlarca meyve ve sebze yola saçıldı. Kazada yaralanan olmazken, yola saçılan sebze ve meyveler ise toplandı.

Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yol, tekrar araç trafiğine açıldı. - KASTAMONU