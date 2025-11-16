Haberler

3 şehirde alarm! 100'den fazla kişi aynı şüpheyle hastaneye kaldırıldı

3 şehirde alarm! 100'den fazla kişi aynı şüpheyle hastaneye kaldırıldı
İstanbul Fatih'te Böcek ailesinden üç kişinin yedikleri yemek nedeniyle hayatlarını kaybetmesinin ardından iki kentten daha zehirlenme haberleri geldi. Kastamonu'da mevlit yemeğinde tavuklu pilav yiyen 30 kişi hastanelik olurken; Zonguldak'taki bir düğünde tavuk döner yiyen 8 kişi de tedavi altına alındı. Trabzon'da ise 100 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

İstanbul'da Böcek ailesinden ikisi çocuk üç kişinin restoranda yemek yedikten hayatlarını kaybetmelerine ilişkin soruşturma devam ederken; üç kentten de zehirlenme haberi geldi.

30 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesi Haskavak köyü Dere Mahallesi'nde mevlit düzenlendi. Mevlitte yaklaşık 50 kişiye tavuklu pilav ve ayran ikram edildi. Yemekten yiyen vatandaşların çoğu zehirlenme belirtileri göstermeye başladı. Zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuran vatandaşların sayısı 30'a yükseldi.

TAVUR DÖNERDEN 8 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde öğlen düzenlenen bir düğünde dağıtılan tavuk döner yiyen davetliler, bir süre sonra rahatsızlandı. Baş dönmesi, kusma şikayetiyle 8 kişi, Alaplı Devlet Hastanesi'ne başvurdu. 8 kişinin yapılan muayenesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri belirlendi. Zehirlenen vatandaşlardan bir kısmı yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

100 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde damat evinde gerçekleştirilen bir düğünde dağıtılan yemeklerden yiyen yaklaşık 100 davetli, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

NE OLMUŞTU?

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da hayatını kaybederken, babanın tedavisi sürüyor.

Böcek ailesinin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de dün bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi için de kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı yatış verilmişti.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, dün polis ekipleri otelde yaptığı inceleme yapmıştı. İncelemenin ardından otel boşaltılmış, müşteriler farklı otellere yönlendirilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
