Kastamonu'da Mahsur Kalan Dana AFAD Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde kayalıklardan dere yatağına yuvarlanan dana, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Selmanlı Mahallesi'nde kayalıklardan yuvarlanan dana dere yatağında mahsur kaldı. Köylülerin uğraşlarıyla bulunduğu yerden çıkartılamayan büyükbaş hayvan için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbarla bölgeye giden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, mahsur kalan hayvanı ip yardımıyla mahsur kaldığı alandan çıkarıp sahibine teslim etti. - KASTAMONU