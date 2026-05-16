Kurtlar, indikleri köyde köpeği boğdu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde köye inen iki kurt, 'Çamur' isimli köpeği boğarak ormanlık alana götürdü. Köpeklerin kurtlarla mücadelesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine bağlı Günvakti köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde köye giren iki kurt, sokaklarda yürüyerek yiyecek aradı. Bu sırada kortlar ile karşılaştıkları köpekler kovalamaca yaşandı. Bir kurt, "Çamur" ismi verilen köpeği yakalayarak boğdu. Bu sırada diğer kurt ise çevredeki köpekleri uzak tutmaya çalıştı. Daha sonra kurtlar, boğdukları köpeği sürükleyerek ormanlık alana götürdü.

Kurtların, köy merkezinde köpeklerle mücadelesi ve "Çamur" isimli köpeği boğduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kurdun köpeği takip ettiği ve yakaladığı köpeği boğduğu görülüyor. Bu sırada diğer kurdun ise köpeklerle mücadelesi kameraya yansıyor. Daha sonra kurtlar, boğdukları köpeği alıp köyden uzaklaşıyor.

Yaşanan olayı anlatan Atacan Karagöz, "Köpeğim iki gün önce kayıptı, dağdan gelen kurtlar köpeğimi kaptı. Dağda yabani hayvanları aç bıraktıkları için benim köpeğim feda oldu. Her yere baktım ama bulamadım ve geriye dönük kamera kayıtlarına baktığımda, köpeğimi kurdun kaptığının farkına vardım. İki tane kurt vardı, dört tane köpeğim mücadele etti. Güvenlik kamerası kayıtlarında farkına vardım. Dağda kaldığı için köpeklere, köylere indiler ve doğal yaşamı döngüsünü bozulduğunu gördüm" dedi. - KASTAMONU

