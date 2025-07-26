Kastamonu'da Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Takla Attı: 3 Yaralı

Kastamonu'da Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Takla Attı: 3 Yaralı
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Kastamonu-Abana karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı hafif ticari araç şarampole takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu- Abana karayolunun 45. kilometresinde K.A. idaresindeki 57 AAF 866 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde takla attı. Kazada sürücü K.A. ile araçta yolcu olarak bulunan H.A. ve N.A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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