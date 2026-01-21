Haberler

Kastamonu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Güncelleme:
Doğu Çevre Yolu Kavşağı'nda panelvan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Doğu Çevre Yolu Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.C. yönetimindeki 34 AS 6723 plakalı otomobil ile M.K. idaresindeki 34 PVT 98 plakalı panelvan minibüs çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İ.C., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
