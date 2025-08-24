Kastamonu'da Kaza: 15 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti, Sürücü Ağır Yaralandı

Kastamonu-Tosya karayolunda hafriyat kamyonu ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralanırken, 15 yaşındaki kızı kazada hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kastamonu'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralanırken, 15 yaşındaki kızı olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Kastamonu- Tosya karayolu Akdoğan köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametinde seyir halinde olan Adem K. (36) idaresindeki 55 APL 470 plakalı Mercedes marka hafriyat kamyonu, karşı yönden gelen ve Akdoğan köyüne dönüş yapmak isteyen Satı Mehmet Kök (39) yönetimindeki 37 BL 489 plakalı FIAT marka otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabilirken, metrelerce sürüklenen hafriyat kamyonu yoldan çıkarak devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralanırken, araçta bulunan 15 yaşındaki kızı Zeynep Kök olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan Satı Mehmet Kök, ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Satı Mehmet Kök'ün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuğun cenazesi ise olay yerinde Cumhuriyet savcısı, jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan hafriyat kamyonu sürücüsü Adem K. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
