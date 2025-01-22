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Kastamonu'da Kaybolan Yabancı Cisme Ait Arama Çalışmaları Sonlandırıldı

Kastamonu'da Kaybolan Yabancı Cisme Ait Arama Çalışmaları Sonlandırıldı
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Kastamonu'da hava radarlarına giren ve bir süre sonra kaybolan yabancı cisme yönelik yapılan arama çalışmaları, herhangi bir bulguya rastlanmadığı için sonlandırıldı. Jandarma ve AFAD ekipleri, Kırışoğlu köyü mevkiinde ve Ilgaz Dağı bölgesinde arama yaptı.

Kastamonu'da hava radarlarına giren ve bir süre sonra kaybolan yabancı cismin arama çalışmaları sonlandırıldı. Yapılan aramalarda yabancı cisme ait bir bulguya rastlanılamadı.

Kastamonu'da iki gün önce akşam saatlerinde tanımlanamayan yabancı bir cisim hava radarlarına girdi. Şehrin üzerinde uçan cismin radardan kaybolduğu Merkez ilçesine bağlı Kırışoğlu köyü mevkiindeki ormanlık alanda Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve komando birlikleri arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarında AFAD ve JAK ekipleri, termal özelliği olan dronlarla arama çalışması yürütürken, komando birlikleri de alanda arazi taramasında bulundu.

Kastamonu ve Çankırı sınırlarında bulunan Ilgaz Dağı bölgesinde de yürütülen arama çalışmalarında herhangi bir bulguya rastlanılamadı. Netice alınamaması üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, bölgedeki arama çalışmalarını sonlandırdı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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