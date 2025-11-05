Günlerdir aranan anne ve oğlunun görüntüleri çıktı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 3 gün önce kaybolan anne ile 5 yaşındaki oğlunun son görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde anne ile oğlunun köy yolunda yürüdükleri anlar yer aldı.

ANNE İLE 5 YAŞINDAKİ OĞLU GÜNLERDİR KAYIP

Bozkurt ilçesi Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutları'nda yaşayan 43 yaşındaki anne ile 5 yaşındaki oğlu, 2 Kasım pazar günü evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları ikilinin son telefon sinyalinin alındığı Köseali köyü bölgesine yoğunlaştırıldı.

SON ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bölgede yapılan araştırmalarda ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtlarında anne ve oğlunun 16.55 sıralarında köye girdikleri, yaklaşık 20 dakika sonra aynı güzergahtan geri döndükleri tespit edildi. Görüntülerde annenin siyah mont, çocuğun ise mavi mont giydiği görüldü.

Bölgede etkili olan yoğun sis nedeniyle arama çalışmaları güçlükle devam ediyor. AFAD, JAK, UMKE ve komando birliklerinden oluşan ekipler, 12 köyü kapsayan 16 kilometrelik alanda anne ve oğlunu bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.