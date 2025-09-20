Kastamonu'da Kasten Öldürme Davasında Duruşma Devam Ediyor

Kastamonu'da samanlıkta balta ile öldürüldükten sonra cesedi çuvalla dereye atılan vatandaşla ilgili sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Olay, 17 Temmuz 2023 tarihinde Kastamonu'nun Merkez ilçesine bağlı Ahlat köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 57 yaşındaki Satı Doğruoğlu'nun cesedi, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dere yatağındaki çuval içerisinde bulundu. Çuvalın izlerini takip eden ekipler, köye yaklaşık 300 metre yakınındaki Behice Ç.'ye ait evin samanlığına ulaştı. Jandarma ekipleri, samanlıkta yaptıkları incelemede, 57 yaşındaki Satı Doğruoğlu'nun balta ile öldürüldükten sonra cesedinin çuvala koyulduğu ve sürüklenerek dereye atıldığını belirledi. Olayın ardından gözaltına alınan Behice Ç. ile eşi Bayram Ç. ve oğlu Ümit Ç. tutuklandı.

Olayın ardından şüpheliler hakkında "kasten öldürme" suçundan, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava görülmeye devam edildi. Duruşmaya yargılama sürecinde tahliye edilen Bayram Ç. ve oğlu Ümit Ç. ile maktul Satı Doğruoğlu'nun oğlu O. Doğruoğlu ve avukatları katıldı. Kastamonu'dan Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edilen tutuklu sanık Behice Ç. ise SEGBİS'teki sorun sebebiyle duruşmaya katılamadı.

Duruşmada sanıkların cezalandırılmasını talep eden Doğruoğlu'nun oğlu O. Doğruoğlu, "Babamı samanlıkta gördüğünü söyleyip, neden sonra samanlığa geliyor? Aksi taktirde bağırıp bütün köyü başına toplayabilirdi. Babamın otopsi raporunda ölmeden boyunda ve burnunda kırıklar olduğu tespit edilmiş. Samanlık dışında babamı etkisiz hale getirip samanlığa da götürüp öldürdüklerini düşünüyorum. Bu yüzden bütün sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ediyorum" dedi.

Sanık, Bayram Ç. de, suçsuz olduğunu söyleyerek, beraatını talep etti. Ümit Ç. ise, "Bu dosyada en çok mağdur olan benim. Maktulün tacizi yüzünden ailem dağıldı. Suçsuz yere 7 aydan fazla cezaevinde yattım. Yüce adaletinizle tekrar dışarı çıktım, tahliye oldum. Bu sırada eşimden ayrıldım. Şimdi de yeni bir düzen kuruyorum. Yeniden evlendim. Ben suçsuzum. Hiçbir şeyden haberim yoktur. Beraatımı talep ederim" diye konuştu.

Tutuklu sanık Behice Ç.'nin avukatı da müvekkilinin cezai ehliyetinin olup olmadığı yönündeki alınacak raporun beklenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Behice Ç.'nin cezai ehliyetinin olup olmadığına dair raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KASTAMONU