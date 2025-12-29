Kar kazayı beraberinde getirdi, yan yatan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kastamonu'da kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yatan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Taşköprü karayolu Taşköprü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T. idaresindeki 37 AC 572 plakalı otomobil, yoğun kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak yan yattı. Kazada sürücü ile yanındaki Z.T., M.T. ve A.T. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU