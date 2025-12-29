Haberler

Kar kazayı beraberinde getirdi, yan yatan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Güncelleme:
Kastamonu-Taşköprü karayolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil yan yattı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kastamonu'da kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yatan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Taşköprü karayolu Taşköprü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T. idaresindeki 37 AC 572 plakalı otomobil, yoğun kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak yan yattı. Kazada sürücü ile yanındaki Z.T., M.T. ve A.T. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
