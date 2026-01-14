Kastamonu'da kar 167 köy yolunu ulaşıma kapattı

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle 167 köy yolu ulaşıma kapandı. 9 ilçede taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verilen kentte, kar yağışı yüksek rakımlı bölgelerde ara ara devam ediyor.

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kastamonu-İnebolu kara yolu Masruf ve Çuha Doruğu geçitlerinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Kar yağışı sebebiyle Merkez ilçede 39, Abana ilçesinde 4, Ağlı ilçesinde 1, Azdavay ilçesinde 15, Bozkurt ilçesinde 13, Cide ilçesinde 26, Çatalzeytin ilçesinde 1, Devrekani ilçesinde 5, Doğanyurt ilçesinde 12, İnebolu ilçesinde 24, Küre ilçesinde 3, Şenpazar ilçesinde 9 ve Taşköprü ilçesinde 15 olmak üzere toplam 167 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ayrıca kar yağışı, buzlanma ve don nedeniyle Doğanyurt ve Küre ilçelerinde tüm okullar Taşköprü, Cide, Araç, Azdavay, İnebolu, Şenpazar ve Hanönü ilçelerinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Kara yolları ve İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarında yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. - KASTAMONU