Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da kar küreme çalışması yapan greyder yangında kullanılmaz hale geldi

Güncelleme:
Abone Ol

Kastamonu'nun Daday ilçesinde kar yağışının etkili olduğu yolda küreme çalışması yapan greyder, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde kar yağışının etkili olduğu yolda küreme çalışması yapan greyder, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Olay, Daday ilçesi Kapaklı köyü mevkilerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu yolda küreme çalışması yapan greyderde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden sürücü, greyderi durdurarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yangın söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken iş makinesi kullanılmaz hale geldi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu İtfaiye Ulaşım İtfaiye Hava Durumu Yerel Haberler Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title