Kastamonu'da Kafa Kafaya Çarpışma: 3 Yaralı

Kastamonu'da Kafa Kafaya Çarpışma: 3 Yaralı
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Kastamonu'nun Daday ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Daday-Eflani karayolunda Boyalılar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah G. (28) idaresindeki 28 ABM 785 plakalı otomobil ile Levent N. (40) yönetimindeki 37 DD 298 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Emrah G. idaresindeki araçta yolcu olarak bulunan Ekrem U. (24) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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