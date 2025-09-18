Haberler

Kastamonu'da Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Yaralı

Güncelleme:
Kastamonu'nun Köklü köyünde iki kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, jandarma kaza hakkında inceleme başlattı.

Kaza, Merkez ilçeye bağlı Köklü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Naim E. idaresindeki 37 KA 203 plakalı Mercedes marka kamyon ile Mustafa K. yönetimindeki 37 ADZ 097 plakalı Iveco marka kamyon keskin ve dar virajda kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçta sıkışan sürücü Mustafa K. ile eşi Hamide K., yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
