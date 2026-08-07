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Kastamonu'da Kaçak Palamut Avcılığına Geçit Yok: 10 Kişiye Cezai İşlem

Kastamonu'da Kaçak Palamut Avcılığına Geçit Yok: 10 Kişiye Cezai İşlem
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Kastamonu'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin denetimleri sonucunda, palamut avı yasağını ihlal ederek yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 10 kişiye idari para cezası uygulandı. Ekipler, su ürünlerine ve av araçlarına el koyarken, denetimlerin 14 Ağustos'a kadar süreceği belirtildi.

Kastamonu'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yürütülen denetimler neticesinde kaçak palamut avladığı tespit edilen 10 kişiye, cezai işlem uygulandı.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla yasa dışı avcılığa karşı yürüttüğü denetimlere hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Kastamonu'da 1 Nisan tarihinde başlayan ve 14 Ağustos'a kadar sürecek olan palamut avı yasağını delmeye çalışan kaçak avcılara fırsat verilmiyor. Bu çerçevede İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin destekleriyle Kastamonu'nun kıyılarındaki balıkçı barınaklarında denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde yasağı kuralını ihlal ederek yasa dışı palamut avcılığı yaptığı tespit edilen 10 kişi suçüstü yakalandı. Kurallara uymayan bu kişiler hakkında idari para cezası uygulanırken su ürünlerine ve kullanılan av araçlarına da ekipler tarafından el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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