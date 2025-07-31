Kastamonu'da İzinsiz Kaçak Kazı Yapan 5 Kişi Suçüstü Yakalandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde izinsiz kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, M.K., U.T., B.K., İ.A. ve A.S. isimli şahıslar, define aramak amacıyla izinsiz kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin kazı yaptığı alanda yapılan aramalarda, kazı malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU