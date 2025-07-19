Kastamonu'da İş Makinesi Operatörü Kadını Ezerek Öldürdü
Kastamonu'nun Abana ilçesinde sahilde güneşlenmekte olan 65 yaşındaki Nergiz Acar, temizlik yapan iş makinesi operatörü tarafından ezilerek hayatını kaybetti. Olay sonrası tutuklanan operatör adliyeye sevk edildi.
Kastamonu'nun Abana ilçesinde sahilde serinlemek için uzanan kadını ezerek ölümüne sebep olan iş makinesi operatörü tutuklandı.
Olay, dün Abana ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde güneşlenmek için uzanan 65 yaşındaki Nergiz Acar, bölgede temizlik yapan T.Ş.G. idaresindeki iş makinesinin altında kaldı. İş makinesi operatörünün fark etmeyerek ezdiği Nergiz Acar hayatını kaybederken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Acar'ın cenazesi morga kaldırıldı. Gözaltına alınan T.Ş.G. ise adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan T.Ş.G. tutuklandı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa