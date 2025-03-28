Kastamonu'da İklim Değişikliği Temalı Film: 'Sami'nin Gölgesi' Vizyona Girdi

Kastamonu'da iklim değişikliği ve çarpık kentleşmeye dikkat çekmek için çekilen film ilgi görüyor

Kastamonu Üniversitesi akademisyeninden iklim değişikliği filmi

KASTAMONU - Kastamonu'da iklim değişikliğine, çarpık kentleşmeye, nesli tükenen hayvanlara ve afetlere dikkat çekmek amacıyla çekilen film, büyük ilgi görüyor.

Kastamonu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Emre Ertürk ve ekibi tarafından iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekmek amacıyla yaklaşık 1,5 yıllık bir çalışmanın akabinde "Sami'nin Gölgesi" isimli film çekildi. Sami ile kuzgun kuşu arasında geçen filmde Dr. Emre Ertürk, iklim değişikliği başta olmak üzere nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanları, çarpık kentleşmeyi ve deprem gibi afetleri işledi. İklim değişikliğinin insan, doğa ve hayvanlara yönelik getirdiği olumsuz etkilerin ele alındığı film, 1 Mart'ta galası yapılarak vizyona girdi. Dünyanın içerisinde bulunduğu birçok zorluğu ele almasından ötürü büyük ilgi gören film, birçok festivalde de ödüle aday gösterildi.

"Filmimiz çevresel faktörlerin ve gezegendeki çeşitli problemlerin bireydeki tezahürünü ele alıyor"

İklim değişikliğine dikkat çekmek için Sami'nin Gölgesi filmini çektiklerini söyleyen Kastamonu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Emre Ertürk, "Daha önce çektiğimiz filmlere baktığımızda tüm filmlerimizin aslında bir kaygı taşıdığını görüyoruz. Çeşitli kaygılar neticesinde senaryoların yazıldığını ve filme alındığını görüyoruz. Bu filmimiz de aslında bir kaygının ve tezahürün sorumluluğu diyebiliriz. Küresel ısınmadan deprem problemine, çarpık kentleşmeye ve tüm bunlara sebep olan değişen ve gelişen teknolojide insanın da yalnızlığını içeren bir bozulmaya dem vuruyor. Bu noktada baktığımızda filmimiz, gerçekten bireyin yalnızlığıyla, çevresel faktörlerin ve gezegendeki çeşitli problemlerin bireydeki tezahürünü ele alıyor. Bu kapsamda Kastamonu, gerek doğal güzellikleri gerek motivasyon noktasında bize kattıklarıyla bir film seti üstlendi. Asistanlarımızla beraber, ekip arkadaşlarımızla birlikte başarılı bir şekilde filmimizi tamamladık. Çeşitli etkinlikler ve festivaller ile iletişim halindeyiz. Bunlar genellikle uluslararası mecralarda yer alan festivaller ve etkinlikler oldu. Onlarla iletişim halindeyiz. Çeşitli projelerde yer almayı düşünüyoruz. FER filmimiz şu anda Ukrayna'da savaşa dikkat çeken bir projede uluslararası bir film sahnesinde yer alıyor ve insanlığa dair, aynı zamanda yaşama dair bir ışık yakmaya yönelik festivalde yer alıyoruz. Katılım sağlayan ve projeye kabul edilen 100 film arasında yer aldık. Bu noktada FER filmi de bizim için büyük bir motivasyon kaynağı oldu" dedi.

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü son sınıf öğrencisi Okan Yılmaz ise, "Daha önce Kastamonu'da çektiğimiz FER isimli filmimizde de aynı şekilde görüntü yönetmenliğinde bulunmuştum. Şimdi de çektiğimiz film Sami'nin Gölgesi. Bu Kastamonu'ya değer katan ikinci filmimiz oluyor. Çünkü değindiği konular bir bütün açısından küresel sorunlara ve küresel hedeflere değiniyor. İklim değişikliği, soyu tükenen canlılar, çarpık kentleşme ve deprem gibi afetlerin değinildiği bir film oldu. Benim için çok güzel bir deneyim oldu" şeklinde konuştu.

İletişim sorumlusu olarak filmde görev alan Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Halka İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencisi Gizem Ateş de, "Ben, filmde ve ekipte olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Film sürecimiz çok uzun bir süreç, planlamamız ve uygulamamız tamamen 1,5 yıl kadar sürdü, vaktimizi aldı. Beni bu projeye dahil ettiği için Dr. Emre Ertürk hocama teşekkür ediyorum. Aynı film için yoğun ilgi görüyoruz. Ulusal ve uluslararası çok fazla festivale hazırlanıyoruz. Birçok festivalle iletişim halindeyiz. 2025 yılında inşallah bol ödüllü bir film olacak" ifadelerini kullandı.