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Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Taşköprü-Hanönü kara yolu Hanönü ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 06 FSF 418 plakalı Skoda marka otomobil ile 22 NP 804 plakalı Honda marka otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan A.G. (11), N.D. (53), İ.D. (54), K.D. (25) ve F.T. (40) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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