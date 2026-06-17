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Cinayetle sonuçlanan kavgayla ilgili tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi

Cinayetle sonuçlanan kavgayla ilgili tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili dava devam ediyor. Sanık Şaban K., tahliye talebinde bulundu.

Kastamonu'da iki aile arasında çıkan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan davada yargılamaya devam edildi.

Olay, 14 Ağustos 2024 tarihinde Cide ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Muzaffer Güzelant Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı binada yaşayan ve daha önceden aralarında husumet bulunan iki aile arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavga sırasında bıçaklanan Yılmaz Fayiz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan 62 yaşındaki Şaban K. tutuklandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde Şaban K. hakkında "kasten öldürme" suçundan açılan dava görülmeye devam etti.

Duruşmada kendisini savunan tutuklu sanık Şaban K., "Yılmaz Fayiz'in ailesiyle bir düşmanlığımız veya husumetimiz yoktur. Birbirimize gidip gelirdik. Sağlığım iyiye gitmemektedir. 10 senedir şeker ve vertigo hastasıyım, bayılmalarım çoğaldı. Ben olay günü bıçağı yerden korkutmak amaçlı aldım. Gözlüğüm de yoktu, ilaçlarımı da alamamışım, polislerden kaçmadım. Tahliyemi talep ediyorum, uygun görülmesi halinde ev hapsi uygulanmasını talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, vücudunda 3 bıçak yarası bulunan Yılmaz Fayiz'in ölümüne sebep olan bıçağın tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumundan talep edilen raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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