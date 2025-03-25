Kastamonu'da Heyelan Yolu Çökertti, Köylerin Bağlantısı Kesildi

- Kastamonu'da heyelan sebebiyle yol göçtü, köylerin birbirine olan bağlantısı kesildi

KASTAMONU - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde eriyen kar suları sebebiyle yaşanan heyelan köyleri birbirine bağlayan yolu çökertti.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde kar suları sonrası heyelanlar meydana geldi. Son olarak Çatalzeytin ilçesine bağlı Duran köyünde dere yatağından geçen yol çöktü. Yolun çöknesi sebebiyle Duran köyünün Merkez Mahallesi ile Söğüşler, Kepek, Başsökü ve Göller mahallelerinin birbiriyle bağlantısı kesildi. Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Kuşçular, Gössökü, Gayranca, Yorgancıoğlu, Doğuz Gölü köylerine sağlanan ulaşımda durdu. Vatandaşlar, köylerine gidebilmek için alternatif güzergahlar kullanırken, yollarının ise en kısa sürede ulaşıma açılmasını istediler.

"Karlar erimeye başladığı zaman yolumuz çöktü"

Çatalzeytin ilçesi Duran köyü muhtarı Adem Özcan, "Bölgemizde 1,5 metre kalınlıkta bir kar yağışı oldu. Karlar da erimeye başladığı zaman yoldan geçmek istediğimizde burası çökmüştü. Ben de Çatalzeytin İlçe Özel İdare Müdürünü aradım. Müdürümüz kepçesini gönderdi ve yolumuzu açtık. 4 gün boyunca yolun açık kalabilmesi için mücadele ettik. 4 gün boyunca kepçe geldi ve yolumuzu açtı. Biz yolu açıyoruz o gün gece 1 metre, yarım metre yol aşağıya çöküyor. En sonunda baktık baş edemedik, yolumuz kapalı kaldı. Şu anda köyümüze ulaşımı Sinop'un Türkeli ilçesinden sağlıyoruz. Türkeli'nden yaklaşık 8-10 kilometre daha fazla yol kat ederek köyümüze gidiyoruz" dedi.

"Yaşlılarımız var, camiye dahi gidemiyoruz"

Köylerinde yaşlıların olduğunu ve yoldan geçemedikleri için camiye gidemediklerini söyleyen Özcan, "Şu anda bizler camiye de gidemiyoruz. Yaşlılarımız bu yoldan inip çıkamıyorlar. Ben gencim, inip çıkabiliyorum ama yaşlılarımız camiye gelip gidemiyorlar. Şu anda bizlerin camiyle olan ilişkisi de kesilmiş durumda. Geçtiğimiz yıllarda dere ağzında heyelan olmuştu fakat Özel İdare ekipleriyle toprak yığınını hemen atıyorduk. Bir iki gün içinde açıyorduk yolu ama hiç böyle uzun süre mağdur olmamıştık" diye konuştu.

"Heyelan halen devam ediyor"

Heyelanın devam ettiğini ve günden güne yolda çökmelerin çoğaldığını belirten Özcan, "Özel İdare, heyelanlı bölgeye bir ekip gönderdi. 'Bu hafta hava yağmurlu, yağışlar kesilince gelip yolunuzu üst taraftan tekrar açacağız' dediler. Heyelanlı yerin üst tarafından yolumuz açılacak, başka da bir şansımız şu aşamada yok. Heyelan hala devam ediyor, çünkü dün akşam teravih namazı için camiye giderken bu kadar yoktu, şimdi baktığımızda en az yarım metre daha yolun çöktüğünü söyleyebiliriz. Bizler zaten heyelanla baş edemediğimiz için yolu haline bıraktık" şeklinde konuştu.

"Yağan karların erimesi üzerine Çatalzeytin'de birçok köyün yolunda çökme ve heyelanlar oldu"

Emekli öğretmen Ergun Usta ise, "Sürekli ziyaret ettiğimiz köylerimizden bir tanesine yine geldik ama bu sefer yol çöktüğü için geçemedik. Bu yol Duran köyünün Merkez Mahallesi'ni Söğüşler Mahallesi'ne bağlıyor. Geçtiğimiz ay başlayan yoğun kar yağışı, bu ayda sürdü. Bu zaman zarfında çok fazla kar yağdı. Yağan karların birden erimesi üzerine Çatalzeytin'de birçok köyün yolunda çökme ve heyelanlar oldu. Duran köyünün yolu da çöktü. Bu yolun bir an önce sağlam zeminden açılıp, halkın hizmetine tekrar sunulması gerekiyor. Şu anda mübarek Ramazan ayındayız. O mahallelerdeki insanlarımız, teravih namazı için Merkez Mahallesi'ndeki camiye dahi ulaşamıyorlar. Sıkıntı çekiyorlar, ibadetlerini evlerinde yapmak zorunda kalıyorlar. Bu yolun bütün köyün kaynaşması için biran önce bu sorunun, bu yolun tekrar ulaşıma açılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Çatalzeytin Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından heyelanın olduğu yolda bugün itibariyle çalışma başlatılacağı ve yolun ulaşıma açılacağı öğrenildi.