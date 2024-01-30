Kastamonu'da Heyelan Nedeniyle Karayolu Ulaşıma Kapandı
Kastamonu'da gece saatlerinde meydana gelen heyelan sebebiyle Cide-Doğanyurt-İnebolu karayolu ulaşıma kapandı. Cide Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri çalışma başlattı.
Kastamonu'da gece saatlerinde meydana gelen heyelan sebebiyle Cide-Doğanyurt-İnebolu karayolu ulaşıma kapandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Cide-Doğanyurt-İnebolu karayolunu birbirine bağlayan Gilivri köyü ile İlyasbey köyü arasında bulunan Arap Deresi mevkiinde heyelan meydana geldi. Gece saatlerinde meydana gelen heyelan sebebiyle kapanan yolun açılması için Cide Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri çalışma başlatıldı.
Çalışmaların tamamlanmadının ardından yeniden ulaşıma açılacak. - KASTAMONU