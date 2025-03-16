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Kastamonu'da Heyelan Köy Yolunu Çökerdi

Kastamonu'da Heyelan Köy Yolunu Çökerdi
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Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu Kavaklı köyünü bağlayan yol çöktü. Derin yarıklar oluşurken, muhtar durumu açıkladı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde meydana gelen heyelan sebebiyle köy yolu çöktü.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesi Kavaklı köyü Köprücek Mahallesi ile Bekirler Mahallesi'ni birbirine bağlayan yol, heyelan sebebiyle çöktü. Kavaklı köyü Bekirler Mahallesi'ndeki çökme ise köprüye 30 metre mesafede meydana geldi. Yolda meydana gelen heyelanda derin yarıklar oluştu.

Köy Muhtarı Mustafa Yaman, "Bekirler Mahallesi yolunda çökme 14 Mart'ta başladı. Köprücek Mahallesi girişinde daha önce başlayan heyelan artarak devam ediyor" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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