Kastamonu'da Hafif Ticari Araç Takla Attı: 3 Yaralı
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan hafif ticari araçta 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak takla atan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-İnebolu karayolu Aşağıçaylı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülbayıl Ö. idaresindeki 34 HA 6854 plakalı Mercedes marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Meral Ö. ve Melike Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

