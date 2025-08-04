Kastamonu'da Hafif Ticari Araç Şarampole Yuvarlandı: 4 Yaralı

Kastamonu'da Hafif Ticari Araç Şarampole Yuvarlandı: 4 Yaralı
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Kastamonu'da hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'da hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Azdavay-Pınarbaşı karayolu Suğla Yaylası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet K. (47) yönetimindeki 34 GY 7264 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile araçta buluna. Emre K. (14), Fatma Z.K. (18) ve Furkan K. (12) yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkartılan yaralılar, Azdavay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Emre K. ve Fatma Z.K., ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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