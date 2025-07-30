Kastamonu'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 3 Yaralı

Kastamonu'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 3 Yaralı
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay, yol yapım çalışmaları sırasında meydana geldi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da hafif ticari aracın devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Taşköprü ilçesi Kastamonu-Sinop karayolu Çördük köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgileri, Celil Y. (53) idaresindeki 34 EEY 348 plakalı Citroen marka hafif ticari araç, yol yapım çalışması yapılan alandaki bağlantı noktasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, devrildi. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Saniye Ö. (57) ve Nafiye T. (53) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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