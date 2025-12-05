Haberler

Gizli buzlanma trafik kazalarına sebep oldu: 3 yaralı

Kastamonu-Araç karayolunda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında gizli buzlanma etkili oldu. İlk kazada, hafif ticari araç refüje çarparak takla attı; ikinci kazada ise otomobil istinat duvarına çarptı. Toplam 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'da gizli buzlanma sebebiyle meydana gelen iki farklı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Araç karayolu Gelersin köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 34 FV 6686 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, gizli buzlanma sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kaldırıma çarptı. Refüjde takla atarak karşı şeride geçen hafif ticari aracın sürücüsü A.A. ile eşi S.A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İkinci kaza ise, Kastamonu-Araç karayolu Kanlıgöl mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.D. yönetimindeki 52 KF 429 plakalı otomobil, gizli buzlanma sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Araç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
