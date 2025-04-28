Kastamonu'da Fren Patlaması: 2 Yaralı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çimento yüklü tır, rampadan inerken freninin patlaması sonucu istinat duvarına çarparak sürüklendi. Alev alan beton mikseri itfaiye ekiplerince söndürülürken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Bozkurt karayolu üzerinde Kastamonu Caddesi'nde Özgür Küçükorhan idaresindeki 06 ETM 580 plakalı çimento yüklü tır, rampadan inerken freninin patlaması sonucu istinat duvarına çarparak sürüklendi. Şarampole girerek yan yatan beton mikseri alev aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince tırda çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Kazada tır sürücüsü Özgür Küçükorhan ile yanında bulunan yeğeni yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tır şoförünün kazadan önce aracın lastiklerinin tutuştuğunu ifade ederek, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunduğu öğrenildi. - KASTAMONU