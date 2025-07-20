Kastamonu'da Fenalaşan Sürücü Ağaca Çarptı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde fenalaşan sürücü idaresindeki cip, kaldırıma çıkarak ağaca çarptı. Fenalaşan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Cide ilçesi sahil yolunda meydana geldi .Edinilen bilgiye göre, A.Y. (59), idaresindeki 35 ACD 399 plakalı ciple seyir halindeyken fenalaştı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kaldırıma çıkan cip demir korkuluklara çarptı. Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından fenalaşan sürücü Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU