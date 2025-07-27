Kastamonu'da Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada sürücü Yusuf Uzun olay yerinde hayatını kaybetti.
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde virajı alamayan otomobil, yoldan çıkarak şarampolde takla attı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Şenpazar kara yolu Azdavay ilçesine bağlı Sıra köyü mevkiinde Yusuf Uzun idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde takla attı. Yaşanan kazada sürücü Yusuf Uzun, olay yerinde hayatını kaybetti. Ekiplerin incelemesinin ardından Uzun'un cenazesi, Azdavay Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa