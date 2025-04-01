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Kastamonu'da Feci Kaza: 3 Ölü, 4 Yaralı

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Kastamonu'nun Küre ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kastamonu'da 2 otomobil çarpıştı: İlk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

KASTAMONU - Kastamonu'da Fiat-Tofaş marka araç ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Küre ilçesi Kastamonu-İnebolu karayolu Ersizlerdere köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 58 DM 099 Hyundai marka otomobil ile 78 AT 751 plakalı Fiat-Tofaş marka otomobil çarpıştı.İlk belirlemelere göre, kazada araçlarda bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı.

Kastamonu'da Feci Kaza: 3 Ölü, 4 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU - 3.Sayfa
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