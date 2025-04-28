Kastamonu'da Elektrik Panosu Patladı, Yangın 6 Saat Sonra Kontrol Altına Alındı

Kastamonu'da patlayan elektrik panosundan çıkan yangın 6 saat sonra söndürüldü

KASTAMONU - Kastamonu'da elektrik panosunun patlaması neticesinde çıkan ve 3 ev ve 3 ahırın yanarak kullanılamaz hale geldiği yangın, 6 saat sonra kontrol altına alındı.

Olay, Merkez ilçeye bağlı Karakuz köyü Yukarı Karakuz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celal Koral'a ait evin elektrik panosunun patlamasıyla çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek hemen bitişiğinde bulunan Hüseyin Bayırcık ile Kamil Maşvacıoğlu'na ait evlere ve ahırlara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabalarının ardından yangın, yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından diğer evlere ve ahırlara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangında Celal Koral, Hüseyin Bayırcık ve Kamil Maşvacıoğlu'na ait 3 ev ile 3 ahır yanarak kullanılamaz hale gelirken, iki ahırda da hasar meydana geldi. Ekiplerin soğutma çalışmaları halen devam ediyor.