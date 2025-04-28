Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelli öğretmenlere atama müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası "atama" müjdesi
Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi'nin finalinde Barcelona U19'a direnemedi

Çok istedik ama olmadı! Canınız sağolsun çocuklar
Portekiz Başbakanı: Elektrik kesintisinde siber saldırı ile ilgili gösterge yok

Avrupa'daki "elektrik" krizinde siber saldırı şüphesi! Açıklama geldi
5 ülkeyi etkileyen elektrik kesintisiyle ilgili endişelendiren açıklama: 1 hafta sürebilir

5 ülkeyi etkileyen elektrik kesintisiyle ilgili endişelendiren sözler

Kastamonu'da Elektrik Panosu Patladı, Yangın 6 Saat Sonra Kontrol Altına Alındı

Kastamonu'da Elektrik Panosu Patladı, Yangın 6 Saat Sonra Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da bir elektrik panosunun patlaması sonucu çıkan yangında 3 ev ve 3 ahır yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 6 saatlik çalışması ile kontrol altına alındı.

Kastamonu'da patlayan elektrik panosundan çıkan yangın 6 saat sonra söndürüldü

KASTAMONU - Kastamonu'da elektrik panosunun patlaması neticesinde çıkan ve 3 ev ve 3 ahırın yanarak kullanılamaz hale geldiği yangın, 6 saat sonra kontrol altına alındı.

Olay, Merkez ilçeye bağlı Karakuz köyü Yukarı Karakuz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celal Koral'a ait evin elektrik panosunun patlamasıyla çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek hemen bitişiğinde bulunan Hüseyin Bayırcık ile Kamil Maşvacıoğlu'na ait evlere ve ahırlara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabalarının ardından yangın, yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından diğer evlere ve ahırlara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangında Celal Koral, Hüseyin Bayırcık ve Kamil Maşvacıoğlu'na ait 3 ev ile 3 ahır yanarak kullanılamaz hale gelirken, iki ahırda da hasar meydana geldi. Ekiplerin soğutma çalışmaları halen devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.