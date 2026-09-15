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Kastamonu’da elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Kastamonu’da elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
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Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Devrekani ilçesi Kastamonu-İnebolu karayolu kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 34 BV 3518 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde elektrik direğine çarptı. Motoru yerinden sökülen ve ağır hasar gören otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan A.A. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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