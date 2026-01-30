Haberler

Kastamonu'da çıkan çatı yangını itfaiye tarafından söndürüldü

Kastamonu'nun Cide ilçesinde ekmek fırınının üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının, baca kısmından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde ekmek fırınının üst katında bulunan evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Cide ilçesi Kasaba Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ekmek fırınının bulunduğu binanın çatı katında çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Yangında, evin çatısında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının baca kısmından kaynaklandığı değerlendiriliyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
