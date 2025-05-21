Kastamonu'da Düzensiz Göçmenler Durdurulan Araçta Yakalandı

Kastamonu'da Düzensiz Göçmenler Durdurulan Araçta Yakalandı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde durdurulan bir araçta, eşyaların arasında gizlenmiş 8 düzensiz göçmen polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili sürücüsü ve göçmenler hakkında işlemler başlatıldı.

8 düzensiz göçmen durdurulan araçta eşyaların arasında gizlenirken yakalandı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde polis ekiplerince durdurulan araçta eşyalar arasına saklanmış 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde tespiti yapılan araç, D100 karayolunda durduruldu. Araçta yapılan kontrollerde eşyalar arasına gizlenmiş vaziyette 8 düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüsü ve düzensiz göçmenler hakkında işlemlere başlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED ONUR DEMİR - 3.Sayfa
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