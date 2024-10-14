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Kastamonu'da Düğün Kavgasında Yaşamını Kaybeden Ersoy Demirci'nin Cinayet Davası Devam Ediyor

Kastamonu'da Düğün Kavgasında Yaşamını Kaybeden Ersoy Demirci'nin Cinayet Davası Devam Ediyor
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Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde düğün çıkışında meydana gelen kavgada bir kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın zanlıları için yargılama sürüyor. Mahkemede sanıkların savunmaları dinlenirken, cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde düğün çıkışında iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın zanlılarının yargılanmasına devam edildi.

Olay, 6 Temmuz 2023 tarihinde Kastamonu'nun Seydiler ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir yakınlarının düğün merasimine katılan Y.A., A.A., H.A. ve B.Y. ile Ersoy Demirci arasında kavga çıktı. Ersoy Demirci, kavga sırasında aldığı bıçak darbeleri ile hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından olaya karıştığı tespit edilen Y.A., A.A., H.A. ve B.Y. gözaltına alınarak tutuklandı. Tutuklu sanıklardan B.Y.'nin soruşturma aşamasında tahliye edilerek tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde sanıklar hakkında "kasten öldürme" suçundan açılan dava görülmeye devam edildi. Davanın 2'inci celsesinde sanıkların savunması ve tanıklar dinlendi.

"Kendimi korumak için bıçağı salladım"

Duruşmada kendisini savunan Y.A., "Aleyhime olan suçlamaları kabul etmiyorum. Ersoy'u öldürme gibi bir kastım yoktu. Aracın içerisindeyken Ersoy bana saldırdı. Boğazıma yapıştı, nefesim kesildi. Ben de aracın içinde kendimi korumak için bıçağı salladım. Kendimi savundum, tahliyemi istiyorum" dedi.

"Ersoy, aracın camlarını kırarak bize saldırdı"

Ersoy Demirci'nin aracın camlarını kırarak kendilerine saldırdığını söyleyen A.A. ise, "Biz, aracı durduktan sonra Ersoy aracın kapısını açıp kardeşimin boğazına yapıştı. Aracın camlarını kırdı. Ben, kardeşimi kurtarmaya çalıştım. 15 aydır haksız yere tutukluyum. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

"Benim gayretim kavgayı ayırmaktı, ben insanlık görevimi yaptım"

Amacının kavgayı ayırmak olduğunu belirten H.A. da, "Tanıkların aleyhime olan suçlamalarını kabul etmiyorum. Benim gayretim kavgayı ayırmaktı. Ben kimseye vurmadım. Ben insanlık görevimi yaptım. 15 aydır tutukluyum. İflasın eşiğine geldim. Tahliyemi istiyorum" şeklinde konuştu.

Tutuksuz yargılanan B.Y. ise, "Tanık beyanlarına bir diyeceğim yoktur. Ben sadece kavgayı ayırdım. Hatta yerde yatarken bir süre Ersoy'un başında bekledim ambulans gelene kadar" ifadelerini kullandı.

"Düğünün ardından Ersoy ile sanıkların annesinin kaçacaklarını biliyordum"

Düğün merasiminin ardından olayda hayatını kaybeden Ersoy Demirci ile sanıkların annesi olan G.A.'nın kaçacaklarını bildiğini ifade eden tanıklardan S.Y., "Arkadaşların annesiyle Ersoy'un arasında bir ilişki olduğunu biliyordum. Olay gecesi de sanıkların yakınlarının düğünü vardı. Benim evimde düğün salonuna çok yakındı, balkonundan görünüyordu. Düğünün ardından Ersoy ile sanıklarının annesinin kaçacaklarını biliyordum. Kendileri böyle bir karar almışlardı" dedi.

Araçta oturdukları sırada sesler geldiğini ve araçtan indiklerinde kavga olduğunu gördüklerini belirten tanıklardan A.M.D. ise, "Biz araçta otururken aracın içerisine ses geldi. Araçta müzik açıktı, kavganın olduğu yere mesafemiz 15-20 metre civarındaydı. Kavga ederken bizler, A.'yı geri çektik. Y. ile H., Ersoy ile itişiyorlardı. Korktuğum için daha fazla karışmak istemedim. Ersoy, bağırarak aracın camına vurdu ama niçin vurduğunu bilemiyorum. A., Y.'ye bıçağı sok, kendini kurtar diye bağırdı. Bunu dediğini duydum" diye konuştu.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, H.A., Y.A. ve A.A.'nın tutukluluğunun devamına, B.Y.'nin ise adli kontrol ile tutuksuz yargılanmasının devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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