Kastamonu'da Devrilen Traktörün Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde ormanlık alanda devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, İhsangazi ilçesine bağlı Akkaya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, odun nakliyesi için ormana giden Mehmet Ayrancıoğlu'nun kullandığı traktör henüz belirlenemeyen bir sebeple devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Ayrancıoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Ayrancıoğlu'nun cenazesi, otopsisi yapılmak üzere İhsangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - KASTAMONU