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Cide'de Akıntıya Kapılan Aile Cankurtaran Sayesinde Kurtarıldı

Cide'de Akıntıya Kapılan Aile Cankurtaran Sayesinde Kurtarıldı
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde serinlemek için denize giren 4 kişilik aile, dalgalar nedeniyle akıntıya kapıldı. Cankurtaranların hızlı müdahalesiyle boğulmaktan kurtarılan aile üyeleri, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde akıntıya kapılan 4 kişilik aile, cankurtaranların müdahalesiyle boğulmaktan kurtarıldı.

Olay, Cide ilçesi Kasaba Mahallesi Halk Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için 2 yetişkin ve 2 çocuktan oluşan 4 kişilik aile, serinlemek için denize girdi. Aile, dalgalar sebebiyle ailenin akıntıya kapıldı. Durumu fark eden cankurtaran tarafından aile üyeleri kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan aile üyeleri, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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