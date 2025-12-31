Haberler

Kastamonu'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'da düzenlenen DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda, 2 şüpheli tutuklandı. Emniyet ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde toplamda 4 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Müşterek yürütülen çalışmalar çerçevesinde il merkezinde 3 ve İhsangazi ilçesinde 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 3 ikamet ve 1 iş yerinde arama yapılırken, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden A.S. ve G.S.S. tutuklanırken, E.K. ise adli kontrol şartıyla, bir şüpheli de emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de DEAŞ terör örgütünün deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek, adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, hayatını kaybetti

Eski milli futbolcu ve Galatasaraylı efsane hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göz gözü görmüyor! Sivas-Kayseri yolu kapandı

Göz gözü görmüyor! İki ili birbirine bağlayan yol kapandı
İran'da protestolar başladı! Kaymakamlık binasını bastılar

Komşu karıştı! Protestocular kaymakamlık binasını bastı
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Göz gözü görmüyor! Sivas-Kayseri yolu kapandı

Göz gözü görmüyor! İki ili birbirine bağlayan yol kapandı
Metroda arbede! Güvenlik görevlilerine böyle saldırdılar

Metroda arbede! Güvenlik görevlilerine böyle saldırdılar
Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz