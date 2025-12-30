Kastamonu'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Kastamonu'da DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğümüz Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, il merkezinde 3, İhsangazi ilçesinde 1 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 3 ikamet ve 1 iş yerinde arama yapılırken, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - KASTAMONU