Kastamonu'da Cip Takla Attı: 1 Yaralı

Kastamonu'da Cip Takla Attı: 1 Yaralı
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir cipin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde cipin takla atması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Cide karayolu Soğuksu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen cip yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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