Kastamonu'da Cip Takla Attı: 1 Yaralı
Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir cipin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde cipin takla atması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kastamonu-Cide karayolu Soğuksu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen cip yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa