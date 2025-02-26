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Kastamonu'da Çıkan Yangında 3 Ev ile Ahır Yok Oldu, 55 Hayvan Telef Oldu

Kastamonu'da Çıkan Yangında 3 Ev ile Ahır Yok Oldu, 55 Hayvan Telef Oldu
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Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde çıkan yangında 3 ev ve bir ahır tamamen yanarken, 55 hayvan telef oldu. Yangında yaralanan bir kadın tedavi altına alındı.

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde çıkan yangında 3 ev ve bir ahır kullanılamaz hale gelirken, 55 hayvan telef oldu. Yangında yaralanan bir kadın tedavi altına alındı.

Olay, Ağlı ilçesi Tunuslar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy muhtarı İlhan Çakal'a ait evde yangın çıktı. Bacadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın, büyüyerek Şahin ve Metin Becerikli kardeşler ile Salih Sezgin'e ait evlere de sıçradı. Yangını fark eden köylüler, alevler arasında kalan Ali Dönmez ile eşi Hayriye Dönmez'i, pencereden çıkartarak kurtarmak istedi. Bu esnada Hayriye Dönmez yaralandı. Yaralanan Hayriye Dönmez, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Ağlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının ardından bölgeye Ağlı, Azdavay, Devrekani ve Seydiler ilçelerinden itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın, diğer evrelere sıçramadan söndürüldü. Yangında, İlhan Çakal ile Şahin ve Metin Becerikli'ye ait evler tamamen yanarken, Salih Sezgin'e ait ev ise zarar gördü.

Alevlere teslim olan Çakal'a ait ahırdaki 40 küçükbaş hayvan ile 15 büyükbaş hayvan ve kümesteki tavuklar telef oldu.

İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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