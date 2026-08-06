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Daday'da Tarlada Yangın: 13 Dönüm Zarar Gördü

Daday'da Tarlada Yangın: 13 Dönüm Zarar Gördü
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Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Uzbanlar köyünde, Murat Topal'a ait biçili tarlada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 13 dönümlük alandaki samanlar yandı. Yangının elektrik direğinden kaynaklandığı değerlendirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan yangında, biçili vaziyetteki 13 dönümlük tarla zarar gördü.

Olay, Daday ilçesi Uzbanlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Topal'a ait,, biçili vaziyette olan tarlada yangın çıktı. Kısa süredebüyüyen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında 13 dönümlük tarlada biçili vaziyette bulunan samanlar yandı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yangının elektrik direğinden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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