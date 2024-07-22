Kastamonu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kastamonu'da çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Kastamonu Merkez ilçesi Alpagut köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve arazözlerin helikopter desteği ile yaptığı çalışma ile yangın 3,5 saatte kontrol altına alınabildi. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangının sebebinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Yangınla ilgili bilgi veren Alpagut köyü muhtarı Satı Adalı, "Muhtemelen şişe kırıklarından çıkan bir yangın. Zaten o bölgede de orman işçileri çalışıyormuş. Şu anda kontrol altına alındı. Ekiplerimiz müdahale etti. İki tane helikopter geldi. Ara ara rüzgar çıkıyor, alevi canlandırıyor" dedi.

Yangına ilk müdahaleyi yapan vatandaşlardan Karaş köyü muhtarı Yaşar Nahar da, "Yangın ilk dağın diğer tarafında çıktı. Muhtemelen kozalak patlamasından ötürü bu kısma da sıçradı. Ben de ilk gelenlerdenim. Ekipler müdahale etti, kontrol altına aldılar" diye konuştu. - KASTAMONU