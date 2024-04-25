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Kastamonu'da çiftlik evlerinde kenevir yetiştiricilerine operasyon

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Kastamonu'nun Daday ve Araç ilçelerinde uyuşturucu üretip satan şahıslara ait çiftlik evlerine jandarma operasyon düzenlendi. Operasyonda kenevir, esrar ve uyuşturucu malzemeler ele geçirildi.

Kastamonu'da çiftlik evlerinde kenevir yetiştiren ve jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalanan şahıslardan 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kastamonu'nun Daday ve Araç ilçelerinde uyuşturucu üreterek sattıkları belirlenen E.A., H.E.A., U.İ. ve P.G.İ. isimli şahıslara ait çiftlik evlerine operasyon düzenlendi. Çiftlik evlerinde yapılan aramada iklimlendirme sistemi kurularak yetiştirilen 27 kilogram kubar esrar, 42 kök kenevir, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 771 dolar ile 20 bin TL para, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 adet uyuşturucu madde öğütme aparatı ve sera ortamı oluşturmak amacı ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili E.A., H.E.A., U.İ. ve P.G.İ. gözaltına alındı. Jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan U.İ. ve E.A. tutuklanırken, H.E.A. ve P.G.İ. isimli iki kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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