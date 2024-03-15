Kastamonu'da çarpışan iki otomobil park halindeki iki araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzeykent Mahallesi Orgeneral Atilla Ateş Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.E.B. idaresindeki 37 BH 625 plakalı otomobil ile E.A. yönetimindeki 37 ADB 623 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlar, yol kenarında park halinde bulunan iki araca çarptı. Kazada otomobillerden birinde yolcu olarak bulunan M.G. yaralandı. M.G., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU