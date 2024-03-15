Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da çarpışan iki otomobil park halindeki iki araca çarptı

Güncelleme:

Kastamonu'nun Kuzeykent Mahallesi'nde meydana gelen kazada, iki otomobil çarpışarak park halindeki araçlara çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'da çarpışan iki otomobil park halindeki iki araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kuzeykent Mahallesi Orgeneral Atilla Ateş Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.E.B. idaresindeki 37 BH 625 plakalı otomobil ile E.A. yönetimindeki 37 ADB 623 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlar, yol kenarında park halinde bulunan iki araca çarptı. Kazada otomobillerden birinde yolcu olarak bulunan M.G. yaralandı. M.G., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Nimetullah Narman kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Yıldırım Belediye Başkan adayı Nimetullah Narman kaç yaşında, nereli? Kasım Kaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Yenişehir Belediye Başkan adayı Kasım Kaya kaç yaşında, nereli? Yunus Koçak kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Osmangazi Belediye Başkan adayı Yunus Koçak kaç yaşında, nereli? Rıdvan Fadıloğlu kimdir? AK Parti Gaziantep- Şehitkamil Belediye Başkan adayı Rıdvan Fadıloğlu kaç yaşında, nereli? Enis Bekiroğlu kimdir? CHP Erzurum Pazaryolu Belediye Başkan Adayı Enis Bekiroğlu kaç yaşında, nereli? Yaşar Aka kimdir? Memleket Partisi Kocaeli Derince Belediye Başkan Adayı Yaşar Aka kaç yaşında, nereli? İlhami Çiftçi kimdir? CHP Erzurum Pasinler Belediye Başkan Adayı İlhami Çiftçi kaç yaşında, nereli? Mehmet İhsan Tahmazoğlu kimdir? AK Parti Gaziantep- Şahinbey Belediye Başkan adayı Mehmet İhsan Tahmazoğlu kaç yaşında, nereli? Cemal Koçak kimdir? CHP Erzurum Palandöken Belediye Başkan Adayı Cemal Koçak kaç yaşında, nereli? Seher Düzgün kimdir? Memleket Partisi Mersin Yenişehir Belediye Başkan Adayı Seher Düzgün kaç yaşında, nereli? Ferudun Kaplan kimdir? CHP Erzurum Olur Belediye Başkan Adayı Ferudun Kaplan kaç yaşında, nereli? Ozan Mehmet Bozdoğan kimdir? Memleket Partisi Mersin Tarsus Belediye Başkan Adayı Ozan Mehmet Bozdoğan kaç yaşında, nereli? Nuh Bektaş kimdir? CHP Erzurum Oltu Belediye Başkan Adayı Nuh Bektaş kaç yaşında, nereli? Varbil Ateş kimdir? CHP Erzurum Narman Belediye Başkan Adayı Varbil Ateş kaç yaşında, nereli? Ahmet Dönmez kimdir? AK Parti Eskişehir- Sarıcakaya Belediye Başkan adayı Ahmet Dönmez kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title